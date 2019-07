No XI Concurso de Quadrilhas Juninas a campeã foi a “Quadrilha Brincando de São João”

Na sexta-feira, dia 05 de julho, aconteceu no município de Óbidos, o XI Concurso de Quadrilhas Juninas programação que faz parte do Arraiá dos Pauxis 2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Concorreram ao título as cinco Quadrilhas Juninas: Império Junino, Encanto Pauxis, Brincando com Magia, Brincando de São João e Coração Junino. Todas, com suas especificidades, trouxeram para a quadra oficial do Arraiá dos Pauxis um verdadeiro show junino.

A disputa foi acirrada, tudo isso devido ao grande potencial profissional dos quadrilheiros e quadrilheiras obidense.

Houve empate técnico entre as quadrilhas: Brincando de São João e Coração Junino; de acordo com o regulamento do concurso, recorreu-se aos critérios de desempate, onde se sagrou Campeã a Quadrilha Brincando de São João.

Na oportunidade a primeira Dama Antonieta Barros, representando o Prefeito, agradeceu e parabenizou a todas as quadrilhas pelo brilhantismo em suas apresentações, que trouxeram para a sociedade obidense os trabalhos que reverenciam o talento junino dos fazedores de cultura deste lugar.

Com informações e fotos da Ascon/Pmo

FOTOS....



