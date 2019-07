Caminhada com Fé de Sant´Ana reúne centenas de fieis

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 12, a “V Caminhada com Fé de Sant´Ana”, que saiu da Comunidade do Cipoal, a 22km de Óbidos, que contou com a participação de centenas de fieis, que iniciaram a caminhada por volta da 23h e caminharam durante a madrugada do dia 13, sendo que os primeiros fieis chegaram na cidade por volta das 5h.

No Cipoal, o fieis se concentraram na frente da Igreja do Perpétuo Socorro, onde houve uma celebração, e antes da partida, o Padre Leonardo deu uma benção aos caminhantes, que partiram com destino a catedral de Sant´Ana, na cidade de Óbidos.

Ao chegarem na Catedral de Sant´Ana, por volta das 6h, os caminhantes foram recebidos pelo Padre Davenir e a Coordenação da Festividade de Sant´Ana, em seguida foi celebrada a missa do Envio, dando inicio a translação da imagem de Sant´Ana para a Cidade de Juruti, e logo após foi servido um café da manhã aos romeiros, no Cliper de Sant´Ana.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2743-caminhada-com-fe-de-sant-ana-reune-centenas-de-fieis#sigProIdcd8171f8a8 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.