Translado da Imagem de Sant´Ana chega na Comunidade da Tabatinga

Iniciou na manhã deste sábado, dia 13, com uma missa na Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, o translado da imagem da padroeira do obidenses para a Cidade de Juruti, passando pelas comunidade da Tabatinga e Juruti Velho.

A Missa do Envio, aconteceu as 06h, logo após, a Imagem de Sant´Ana seguiu para a comunidade de Tabatinga, Paróquia de São Sebastião, levada pela Coordenação da Festividade, chegando por volta das 10h, quando registramos as imagens seguintes, onde houve uma programação especial.

Os comunitários da Paróquia da Tabatinga receberam a imagem de Sant´Ana no Porto e a levaram até o Centro Comunitário de São Sebastião, onde foi celebrado uma missa pelo Pe. Davenir, sendo que logo após foi servido um almoço.

As 14 hora seguirá para comunidade de Juruti Velho, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde pernoitará e terá uma série de atividades. No dia 14 seguirá para Juruti, de onde sairá o Círio Fluvial de Sant´Ana.

