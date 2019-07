Círio Fluvial de Sant´Ana iniciou em Juruti e foi recebido em Óbidos por uma multidão

O Círio Fluvial de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, um dos mais tradicionais da região do oeste do Pará, este ano se renovou mais uma vez, pois, pela primeira vez a transladação passou pelas comunidades da Tabatinga, Juruti Velho, chegando na cidade de Juruti, município vizinho a Óbidos, de onde desceu o Rio Amazonas, neste domingo, dia 14, dando inicio a Romaria Fluvial passando pela comunidade do Muratubinha, de onde partiu para a cidade de Óbidos.

Círio Fluvial que saiu de Juruti, na tarde deste domingo, 14, iniciou com uma missa celebrada por Dom Bernardo, onde agradeceu a hospitalidade dos jurutienses, que lotaram a igreja de NS da Saúde para se despedir de Sant´Ana. A imagem de Sant´Ana foi conduzida pelo Ferry Boat Princesa de Óbidos até a comunidade do Muratubinha, quando a imagem de Sant´Ana foi colocada em uma Balsa, toda enfeitada especialmente para conduzi-la até o Cais do Porto de Óbidos

Em Óbidos, milhares de fiéis se concentraram na orla da Cidade de Óbidos esperando pela Imagem de Senhora Sant´Ana, a qual foi recebida pela Diretoria da Festividade de Sant´Ana, na pessoa do Sr. Aucimário Santos e entregue ao Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, que a ergueu à população, depois foi colocada na Berlinda e seguiu em procissão até a Praça de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

Nas ruas por onde a procissão terrestre passou, a população obidense devotos de Sant´Ana se mobilizou, e de alguma forma, procuraram mostrar a sua devoção por sua padroeira, ornamentando as ruas, montando altares em suas residência e fazendo suas homenagens. Os devotos de Sant´Ana se emocionavam na passagem do cortejo, fazendo suas orações, seus pedidos, agradecendo as graças alcançadas, cantando ou rezando silenciosamente.

Enfim, de alguma forma a população católica obidense se despertou mais uma vez para a importância das tradições culturais do Círio de Senhora Sant´Ana, e mais um ano se mobilizou, renovou a sua fé e mostrou que é possível fazer um belo Círio.

A Festividade de Sant’Ana prosseguirá até o dia 26 de julho com uma vasta programação, tanto cultural, quanto religiosas.

