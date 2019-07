Escola Turma da Mônica promove a II Colônia de Férias em Óbidos

A “Ensina Mais Turma da Mônica”, em Óbidos, estará realizando a II Colônia de Férias, da qual poderão participar meninos e meninas divididos em turmas de várias fachas etárias e está com as inscrições abertas.

Segundo Nelma Silva, diretora da escola, uma vasta programação foi programada para a garotada como: Brincadeiras lúdicas, pintura, festival de pipas/papagaios, jogos tradicionais como taco, amarelinha, elástico, pião, peteca, entre outros; vivência culinária, contação de história, entre outras atividades, tudo para que a meninada possa se divertir durante as Férias.

A “Ensina Mais Turma da Mônica” é uma unidade de Apoio Escolar que tem como premissa o ensino individualizado, respeitando o ritmo de cada aluno. Trabalha com os cursos de português e matemática do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental; Inglês e informática dos 6 a 10 anos; robótica infantil (6 a 9 anos) e educacional( 10 a 10 anos).

Programação Completa

