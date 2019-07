Após a fase de classificação do Campeonato Obidense de Futebol, os times do São Francisco, Juventus, Mariano e Vila Nova passaram para a próxima fase e chegou a hora de decidir quais times farão a grande final do certame.

Assim, neste final de semana, 20 e 21 de julho de 2019, no estádio Aryzão, acontecerão os jogos das semifinais do Campeonato Obidense com as seguintes partidas:

20/07: Mariano X São Francisco

21/07: Vila Nova X Juventus

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.