Atendimento itinerante do Detran  estará em Óbidos de 19 a 21 de julho

Nos dias 19, 20 e 21, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) levará o seu atendimento itinerante aos municípios de Monte Alegre, Alenquer e Óbidos. Esta é a segunda ação feita pelo órgão neste ano. no começo deste mês, mais de 500 pessoas já haviam sido atendidas em Soure, Breves e São Félix do Xingu. "O objetivo é descentralizar o atendimento do órgão e também investir na celeridade dos processos no interior, oferecendo serviço de qualidade em todo Estado", afirmou o diretor da Diretoria de Habilitação de Condutores e Registro de Veículos (DHCRV), Joércio Barbalho.

As ações itinerantes são divididas em três fases: a primeira é a do atendimento, que oferece captura de imagem e biometria, primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e mudança de categoria, além dos exames médico e psicotécnico; a segunda e terceira fases são compostas pela emissão de boletos para exames teóricos e aplicação da prova e exame veicular. O atendimento no município de Monte Alegre contará com 2ª e 3ª fases. Já Alenquer e Óbidos receberão a 1ª fase do processo da CNH.

Uma equipe do Detran irá realizar o serviço nos municípios em que a biometria ainda não está disponível, a fim de cumprir o que determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). É importante lembrar aos candidatos à primeira habilitação que eles precisam ficar atentos aos documentos necessários para realizar o processo. O cronograma do atendimento deve continuar levando as ações aos municípios em todo o Estado.

SERVIÇO

Óbidos: Primeira fase, 19 a 21 de julho. Endereço: Escola Estadual de Ensino Médio São José. Rua Arthur Bernades, 550, bairro Santa Terezinha – Óbidos/PA.

Alenquer: Primeira fase, 19 a 21 de julho. Endereço: Escola Amadeu Bulamarqui Simões. Rua José Leite de Melo, bairro Aeroporto, S/N -Alenquer/PA.

Monte Alegre: Segunda e Terceira fase, 19 a 21 de julho. Endereço: Colégio Francisco Nobre de Almeida. Av. Presidente Kenedy, 857, bairro: Cidade Alta - Monte Alegre – PA.

Fonte: Agência Pará

