Livros de Ildefonso Guimarães serão lançados em Óbidos

Acontecerá nesta terça-feira, dia 23, no Cliper de Sant´Ana, o lançamento de dois livros de Ildefonso Guimarães, in memoriam: “Sendas Brutas”, 2ª Edição e “Ildefonso Guimarães: Ensaios do Comentário”.

O lançamento contará com a presença de seu filho Ildefonso Pereira Guimarães Filho, que estará Óbidos, especialmente para o evento.

Serviços:

Lançamento de dois livros de Ildefonso Guimarães

DATA: 23 de julho de 2019

Hora: 21h, após a missa de Sant´Ana

Óbidos – Amazônia - Pará – Brasil

