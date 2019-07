Festividade de Sant´Ana: Camila Silva vence o Show de Calouros Mirins

Neste domingo, dia 21, a atração no palco do Cliper de Sant' Ana foi o Show de Calouros Mirins, do qual participaram 13 candidatos que se apresentaram para o bom público que compareceu no Cliper. Os candidatos foram os seguintes:

- Luana; Dedique Andrade; Davi Amaral; Anderson Silva; Amanda Vasconcelos; Camila Silva; Tarsila Rocha; Jaine Cunha; Ariane Souza; Arleandro; Raquel Gomes e Ian Santos

A mesa julgadora formada por três jurados apontou como vencedores os seguintes candidatos:

1º Lugar: Camila Isabela Silva

2º Lugar: Amanda Vasconcelos;

3º Lugar: Ian Wilker dos Santos.

Após o resultado, os coordenadores da Festividade de Sant´Ana entregaram a premiação aos vencedores, sendo que Camila Silva, 1º Lugar, recebeu a premiação das mãos do presidente, Aucimário Santos.

