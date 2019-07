Campeonato Obidense: Vila Nova venceu Juventus pela semifinal

O segundo jogo das semifinais do Campeonato Obidense de Futebol aconteceu neste domingo, dia 20, e o Vila Nova levou a melhor e venceu o Juventus por 1 X 0.

No primeiro tempo o Vila Nova marcou aos 16min com Pelado, fazendo Vila Nova 1 x 0. A partir daí o jogo foi bastante movimentado com muitas chances de gol, entretanto sem alteração no placar até o final desta etapa.

Na segunda etapa o Juventus precisando do resultado melhor foi pra cima do Vila, entretanto não conseguiu transformar em gols as chances criadas. Já no final desta etapa, aos 40min, Nicoleto ampliou o placar para o Vila Nova, fazendo Vila Nova 2 x 0 Juventus. Placar final.

Com esse resultado o Vila Nova conseguiu uma boa vantagem para a segunda partida, para conseguir uma vaga para a grande final, podendo perder até por 1 x 0 que ficará com a vaga.

Na semana do dia 03 e 04 de agosto acontecerão os jogos de volta para definir os finalistas do Campeonato Obidense 2019.

FOTOS...



