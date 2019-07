Festividade de Sant`Ana: A noite do dia 22 foi dedicada à Dança

O Tema da noite do dia 22 da Festividade de Sant´Ana foi "A minh'alma tem sede de vós, Senhor!”, nesta noite a procissão saiu da Festividade de Nossa Senhora de Lourdes e fez o seguinte trajeto: Av. D. Floriano, Rua Marechal Rondon, Trav. Rui Barbosa, Justo Chermont, Trav. Eloy Simões, Praça Barão do Rio Branco e Catedral, onde houve a missa.

Logo após a missa, a programação cultural ocorreu no Cliper com muita dança, com a apresentação da quadrilha campeã do Arraial dos Pauxis, Dancing Stars e Studio de Dança Adrica. Registramos algumas fotos das apresentações.

Fotos de Odirlei Santos e Vander N Andrade

