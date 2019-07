Festividade de Sant`Ana (23): Noite Católica de Cantores Obidenses

Na noite desta terça-feira, dia 23, no Cliper de Sant´Ana vários cantores obidenses se apresentaram cantando músicas Católica, sendo que a novidade foi a apresentação dos Coordenadores da Festividade, Maranon e Aucimário Santos, que enfrentaram o público, soltaram a voz e foram bastante aplaudidos pelo público presente.

Neste dia, a Procissão Saiu da Comunidade de São Francisco e Santa Clara e teve como tema: “Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória”, percorreu vários bairros até chegar a Catedral de Sant´Ana onde foi celebrada a missa.

Logo após a missa houve as apresentações culturais no Cliper de Sant´Ana, com a apresentações de cantores obidenses.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos e Vander Andrade

