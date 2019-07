Academia Artística e Literária de Óbidos empossa nova diretoria

A Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO empossou no dia 23 de julho de 2019, sua nova diretoria para o biênio 2019/2020. A Sessão Solene da AALO que deu posse a Nova Diretoria e Conselho Fiscal, iniciou por volta das 17h30min, no auditório da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Óbidos.

A Sessão iniciou com um breve histórico do Silogeu, após, ocorreu à entrada dos acadêmicos e, foi formada a mesa de honra, da qual fizeram parte: o Acadêmico jornalista Ronaldo Brasiliense, Presidente da AALO; acadêmico Francisco Alfaia; acadêmico Edilssimo Eliziário; ex-prefeito de Óbidos, Haroldo Heráclito da Silva; representante da Igreja dos Mormos em Óbidos, Roberto Silveira e Idelfonson Guimarães.

Aberta a Sessão, o então presidente da AALO, Ronaldo Brasiliense fez breve discurso sobre sua gestão, e empossou a nova presidenta da AALO, Marilene Barros, a qual solicitou que os membros da diretoria e conselho fiscal eleitos se dirigissem a frente da mesa de honra para que proferissem o juramento. Em seguida deu posse à nova diretoria e conselho fiscal.

Em seguida, Ronaldo, no uso da palavra, proferiu seu discurso de despedida no qual agradeceu o apoio recebido dos demais membros da AALO em sua gestão, falou da participação da AALO em diversos eventos, tais como o FECIMA – Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida de Óbidos-Pa, entre outras ações desenvolvidas em sua gestão, como a participação na recuperação da cabeça do padre e Forte Pauxis.

Durante o evento, houve a apresentação do cantor e compositor de Óbidos, Eduardo Dias, e em seguida, a nova presidente acadêmica Marilene Barros, chamou o acadêmico Ademar Aires do Amaral para proferir homenagem ao escritor e historiador Hélcio Amaral de Souza, após, o acadêmico Célio Simões para proferir homenagem aos 10 anos da AALO.

Durante a sessão, Haroldo Tavares sugeriu fazer Antologia dos escritores obidenses, e por fim, a nova Presidente, proferiu seu discurso de posse, no qual, cumprimentou seus confrades e todos presentes e mencionou o convite pra fazer parte da AALO a gratidão por Célio e Aristides. Discorreu sobre seu patrono Constantino Menezes de Barros, menção à nova diretoria, nomeando-os junto aos respectivos patronos.

Logo após a posse, foi servido um delicioso coquetel, com iguarias obidenses, onde todos se deliciaram.

Mensagem de Marilene Barros.

Prezadas confreiras e prezados confrades,

Indelével está meu coração por tão lindo e significativo momento que vivemos no dia de ontem (23/07/2019), como acadêmicas e acadêmicos da AALO. Poder celebrar os 10 anos do nosso Silogeu foi uma benção ímpar e, principalmente, pela dádiva de podermos estar juntos (fisicamente ou de coração), nesse instante "imortal" de celebração.

Para mim tudo foi lindo!! Uma festa fantástica e cheia de luz!! As homenagens realizadas encheram meu ser de emoção e serviram de alimento para reedificar e fortalecer o meu ser gente, meu ser cidadã e, sobretudo, meu ser AALO.

Nosso cerimonialista, nobre confrade e eterno presidente, Dr. Célio Simões, como sempre, foi um verdadeiro mestre à nos contemplar com seus conhecimentos e experiências, fazendo com que tudo ocorresse com a melhor precisão.

As mensagens enviadas pelos confrades e pelas confreiras que não puderam estar presente fisicamente, tornaram-se néctar de energia a pulsar em nossos corações com afeto e carinho.

As preciosidades, gentilmente, presenteadas pelo confrade Geraldo Magela, literalmente deram mais alegria e sabor à festa.

O coquetel organizado pela Cantina São Jorge estava uma delícia. Tudo feito com capricho.

Aos presentes, quero lhes dizer o quão prazeroso foi estar com vocês, pois senti em cada olhar, em cada sorriso e em cada palavra, a amizade fraterna tão necessário para perfumar a nossa humanidade.

Minha gratidão é imortal!!

Vamos à luta!

Marilene Barros!

