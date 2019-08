Em Óbidos, populares controlam foco de incêndio na área externa do Forte Pauxis

No inicio desta semana estivemos visitando o Forte Pauxis e registramos algumas imagens da capina que estava sendo realizada na área externa do Forte, onde o mato já estava tomando conta.

Pra nossa surpresa, no final da tarde deste sábado, dia 03, no mesmo local onde estava sendo feita a capina, surgiu um foco de incêndio que consumiu todo o material capinado, em proporções que poderia ser mais grave como se espalhar por toda a barreira, se populares que estavam nas imediações não se mobilizassem e conseguissem debelar com muita dificuldade o fogo.

Segundo Clélio Carvalho, que estava passando pelo local, percebeu o incêndio e, junto com pessoas que também passavam próximo e o vigia do Forte, correram para o local do incêndio, iniciando o combate ao incêndio com ramos de mato. Segundo ele, caso não tivessem debelado as chamas de fogo, o pior teria acontecido, pois, quando chegou lá o fogo já estava alto.

Com quem conversamos, não souberam explicar como surgiu o foco do incêndio, que foi registrado por populares e logo viralizou pelas redes sociais.

A equipe da SEMMA foi acionada e quando chegou no local fizeram o rescaldo, para evitar que o fogo se inflamasse novamente.

Fotos do foco de incêndio de Jorge Ary Ferreira.

FOTOS...



