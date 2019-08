Em Óbidos, a oferta de peixe é grande

Ao circular pela orla da cidade de Óbidos esta semana, dia 30 e 31, registramos algumas imagens dos vendedores de peixe que trabalham na frente do Mercado de Peixe, que mostram algumas espécies em oferta para a população obidense.

Nesta época do ano a oferta de peixe é grande e durante as manhãs, embarcações chegam de várias comunidades com peixes para serem vendidos diretamente para a população, eliminando a figura do atravessador, barateando o pescado. Encontramos surubim, mapará, acari, pirarucu, dourada, tambaqui, apapá (sarda), pirarara, entre outras espécies de peixes.

Na frente da cidade, pescadores jogam suas redes em busca do pescado e o que mais está caindo em suas redes é o apapá, de todo tamanho. Registramos a imagem de um apapá, o qual pesava 4,9 kg. “Esse dá um excelente assado”, comentou o vendedor.

Nos meses seguintes é esperada a piracema, em que a oferta de pescado é bem maior e bastante diversificada.

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2790-em-obidos-a-oferta-de-peixe-e-grande#sigProIdbc450b3e5d View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.