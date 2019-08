Serviço Florestal abre inscrições para cursos sobre manejo florestal sustentável

Já estão abertas as inscrições para cursos à distância oferecidos pelo Serviço Florestal Brasileiro, por meio do Portal Saberes da Floresta. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 18/08. Estão disponíveis vagas para os cursos de Gestão de Empreendimentos Comunitários, Introdução à Concessão Florestal, Manejo da Castanha e Manejo do Açaí.

Os cursos têm carga horária de 20 horas e são divididos em quatro módulos. Os inscritos que concluírem a capacitação com o mínimo 60% de aproveitamento poderão solicitar certificados.

Ainda este ano, serão oferecidos outros cursos nas áreas de manejo florestal sustentável, boas práticas de manejo e produção, além de introdução ao associativismo e cooperativismo.

Púbico Alvo

Os cursos são dirigidos a servidores públicos de órgãos ambientais, agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), profissionais de empresas do setor florestal, líderes comunitários, professores e estudantes, tanto de ensino profissionalizante quanto superior.

O material didático do curso conta com uma linguagem dialógica que busca aliar o conhecimento técnico com os saberes tradicionais e as regionalidades.

Gestão Florestal

O portal Saberes da Floresta foi desenvolvido com recursos do projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia. O Projeto, que conta com recursos do banco alemão KfW, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a conservação das florestas na Amazônia Legal com base no uso sustentável dos recursos florestais.

Saiba mais sobre os cursos disponíveis e faça a sua inscrição.

FONTE: SFB

