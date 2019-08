UFOPA - Campus de Óbidos abre seleção para professor substituto

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publica hoje, 13, o processo seletivo de professor substituto para o Campus de Óbidos. A seleção irá formar cadastro reserva para a área de Educação/Política Educacional. As inscrições são gratuitas e vão de 13 a 18 de agosto pela página https://www.ufopa.edu.br/concursos/.

Aos candidatos é exigida graduação em Pedagogia e especialização em Coordenação Pedagógica, Gestão Escolar ou Gestão Educacional.

A seleção será composta de provas escrita e didática, que ocorrerão no período de 26 a 29 de agosto. As provas serão aplicadas na cidade de Óbidos.

A contratação será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. A jornada de trabalho é de 40 horas com remuneração de R$ 4.058,48.

Edital nº 56/2019 – Processo Seletivo Simplificado – Campus Óbidos (Educação/Política Educacional)

Mais informações na página de Concursos.

Comunicação/Ufopa

