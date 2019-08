Está sendo realizado em Óbidos o 5° Congresso Regional Bíblico-Catequético, CNBB-Norte 2

Está acontecendo em Óbidos o 5° Congresso Regional Bíblico-Catequético, da CNBB Norte 2, o qual iniciou na tarde desta quinta-feira, dia 15, quando foi realizada a abertura oficial, do qual estão participando cerca de 300 congressistas das prelazias do Pará e Amapá.

A abertura contou com a Santa Missa presidida por Dom Bernardo Bahlmann, Bispo Diocesano de Óbidos, e concelebrada por Dom Carlos Verzeletti, Bispo de Castanhal-PA e referencial para a dimensão Bíblico-Catequética no Regional Norte 2 e conta com a participação de vários sacerdotes da Norte 2.

Durante o evento que se estenderá até o dia 18 (domingo), que tem como tema, “Os novos caminhos IVC na perspectiva do Sínodo da Amazônia”, serão discutidos vários temas, como: as diretrizes do Sínodo da Amazônia, Reflexão sobre as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora, entre outros assuntos.

O 5° Congresso Regional Bíblico-Catequético, é uma realização da CNBB-Norte 2 e a Diocese de Óbidos.

Sínodo da Amazônia

O Sínodo da Amazônia será realizará de 06 a 27 de Outubro, em Roma, cujo tema é: “Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”, quando debaterá a região da Amazônia para a Igreja e para o mundo.

