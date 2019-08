NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu em Óbidos o Padre José Paulo

NOTA DE FALECIMENTO.

Com grande pesar comunicamos o falecimento do Revdo. Pe. José Paulo Alves Cardoso, sacerdote diocesano de nossa Igreja Particular de Óbidos, no início desta noite às 18h , na Memória Litúrgica de Santo Estevam da Hungria, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Após passar pelo cadinho do sofrimento na luta contra sua grave enfermidade, Pe. José Paulo foi coroado hoje com a coroa justos, e depois de ofertar sua vida a Deus e aos irmãos e irmãs em seu ministério sacerdotal, hoje fez sua entrega definitiva ao Senhor, ofertando suas dores, sofrimentos, e a consumação de sua vida pelo Reino, como disse em seu último aniversário, há alguns dias atrás: “me aproximo cada vez mais do Senhor, e faço minha oferta definitiva, amo muito a Deus. Cumpri minha missão, e ofereço o sacrifício de minha vida pelo Sínodo dos Bispos para a Amazônia.

Consola-nos saber que como nos diz São Paulo: "Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos." (Rm 14, 7-9). Confiantes na Palavra de Deus, e nos desígnios cheios de amor e misericórdia do Senhor, cremos que mais do que antes, agora este nosso querido irmão, pertence definitivamente e inteiramente ao Deus da vida, que lhe favorece com o dom da vida eterna.

Em nome do Bispo Emérito, Dom Martinho Lammers, de nosso clero, dos religiosos e religiosas, seminaristas, colaboradores, e de todo povo fiel de nossa Diocese de Óbidos, prestamos nossa sincera e profunda solidariedade e amizade, à todos os familiares e amigos, além dos paroquianos da Paróquia São Raimundo Nonato (Curuá), e de modo particular à srª Josefina Pinheiro da Silva, e ao srº. Francisco Rodrigues da Silva, respectivamente mãe e padrasto, de Pe. José Paulo.

Por fim, confiamos com grande esperança e alento, ao regaço de Maria Santíssima, Senhora do Rosário, este seu filho muito dileto, ao Glorioso São José, e à Senhora Sant’Ana, a alma deste nosso querido irmão.

Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM

Bispo de Óbidos

