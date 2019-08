Famílias Acolhedoras de Óbidos participam de encontro de reconhecimento

Aconteceu nesta quarta-feira, no auditório da Casa da Cultura, o 1º Encontro de das Famílias Acolhedoras de Óbidos, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, com objetivo de reconhecer e valorizar as famílias que fazem o acolhimento de crianças, como medida de proteção, que de alguma forma saíram de suas famílias originárias por motivos de vulnerabilidade.

Famílias obidenses participam do programa “Família Acolhedora”, e como reconhecimento foi realizado o encontro, onde reuniu 10 famílias que estão cadastradas no programa atualmente, segundo Izalina Alves, Secretárias da SEMDES, e durante o encontro foi informado os procedimentos para que novas famílias possam se cadastrar e participar no programa.

Izalina informou também que a família que quiser participar do programa deverá procurar a sede do CREAS, em Óbidos, para se inscrever, onde receberá todas as orientações dos procedimentos necessários.

Família Acolhedora

O Programa Família Acolhedora consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária. A família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente.

Receber uma pessoa em acolhimento provisório não significa integrá-lo como filho. A família de apoio assume o papel de parceira no atendimento e na preparação para o retorno à família biológica ou substituta.

Toda a família acolhedora recebe por um período determinado a adoção provisória, uma ajuda de custo e apoio psicológico e social.

