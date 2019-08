PARTICIPE: Campanha de doação de sangue em Óbidos continua nesta quinta, 22

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos (SEMSA), está realizando na Unidade de Saúde José Benito Priante 24h, em parceria com a Fundação HEMOPA, a Campanha de Doação de Sangue 2019. A campanha iniciou nesta quarta-feira, dia 21, pela manhã, seguindo o cronograma de atendimento. Neste primeiro dia de doação a programação segue até às 18h, quem ainda estiver interessado a doar poderá fazer nesta quinta-feira, dia 22, no horário de 08h as 18h no segundo bloco do 24h.

Para doar, basta apresentar documento de identidade com foto e respeitar alguns requisitos básicos: Ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Homens que já fizeram uma doação nos últimos 60 dias não poderão doar novamente. As mulheres deverão aguardar 90 dias entre uma doação e outra e quem tomou recentemente a vacina contra a Febre Amarela também deve ficar alerta. O tempo de espera para poder doar é de quatro semanas.

Com informações e fotos da Ascom/Pmo

VEJA AS FOTOS....



