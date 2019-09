Em Óbidos, o projeto “Plantas Solidárias” arrecada recursos para a Fazenda da Esperança

Em sua 3ª Edição, o Projeto Plantas Solidárias, que têm sua essência na solidariedade e amor ao próximo, foi realizado neste sábado, dia 31, na Praça José Veríssimo, em Óbidos. A primeira edição teve como beneficiário a Casa Rosa de Santarém, a segunda teve a Santa Casa de Óbidos e nesta Edição o objetivo foi arrecadar recursos para a Fazenda da Esperança.

Os organizadores, que teve a frente a Sra. Lúcia Nunes, idealizadora do projeto, receberam apoio da Fazenda Esperança, da Diocese de Óbidos e das comunidades da várzea e terra firme que doaram as plantas: Boa Nova; N.S. das Graças; Santo Antônio, no Paraná de Baixo; Liberdade; Fuzil; a Escola Wulfilda Rego no Arapucu, além de pessoas na Zona Urbana.

O Projeto que foi realizado na Praça José Veríssimo, onde mudas de plantas ficaram expostas para as pessoas adquirirem. O evento teve como parceiros: a Semab e prefeitura de Oriximiná, Prefeitura de Óbidos e secretarias, além de empresários e população que fez suas doações.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2863-plantas-solidarias#sigProIda0cf15f7a5

