Chegaram em Óbidos as máquinas que farão serviços de asfaltamento na cidade

Chegaram a Óbidos, nesta terça-feira, dia 03, as máquinas da empresa Capitólio que vai realizar os serviços de asfaltamento no trecho da PA-254, entre o Posto Progresso e Subestação de Energia, antiga reivindicação dos obidenses.

A reivindicação de asfaltamento dessa parte da PA-254 foi feita pela Prefeitura de Óbidos, dos alunos do IFPA e comunidade em geral, quando o Governador do Estado esteve em Óbidos no mês de maio, sendo que na oportunidade o governador assinou a ordem de serviço para a execução da obra.

Segundo informações do Senhor Paulo Sérgio, funcionário da empresa Capitólio, os serviços iniciarão na quinta-feira, dia 05. Por enquanto o maquinário ficará estacionado na área da Expofao e posteriormente será deslocado para uma área próxima ao Aeroporto.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2865-chegaram-em-obidos-as-maquinas-que-farao-servicos-de-asfaltamento-na-cidade#sigProId3ed446fa85 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.