Em Óbidos, ladrões furtam fiação elétrica do trecho entre o Posto Progresso ao Ifpa

O projeto de iluminação público, previsto para atender o perímetro entre posto progresso e o IFPA, mais uma vez, foi alvo de ação criminosa que resultou no furto de aproximadamente 150 metros de fiação elétrica – cabo multiplex.

Até o momento, não se tem nem uma informação dos criminosos, o que se sabe, segundo informações da empresa J & D Monteles Construções Elétricas LTDA – empresa licitada para execução do serviço, a Rede Celpa já havia aprovado a viabilidade técnica do projeto, faltando apenas a vistoria e ligação.

A SEURBI informou que foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia já está investigando. Ressalta-se que não é a primeira vez que acontece uma ação criminosa contra o patrimônio público, de modo particular, neste trecho onde está sendo executado este serviço.

O prefeito municipal Chico Alfaia, lamenta o ocorrido e repudia tal ação que vai prejudicar todo à população, principalmente, a classe estudantil do Instituto Federal do Pará - IFPA, principais beneficiados por este projeto de iluminação. Alfaia estará se reunindo com os responsáveis pela obra, para ver o que se pode fazer de imediato para amenizar os danos.

Informações Ascom/Pmo

