SEMANA DA PÁTRIA EM ÓBIDOS: Público lota a Praça da Cultura para ver os desfiles

O antepenúltimo dia de desfile em homenagem a Semana da Pátria, que acontece na Praça da Cultura, em Óbidos, ocorreu nesta quinta-feira, dia 05, em que desfilaram seis entidades educacionais, as quais iniciaram suas apresentações por volta das 19h.

A programação prosseguiu com o desfile das seguintes escolas: José Veríssimo, Guilherme Barros, Dom Floriano, Irmã Firmina, Dr. Raymundo Chaves e IFPA – Campus Óbidos. A população obidense compareceu na Praça da Cultura para ver os desfiles que reuniu estudantes, ex-alunos, docentes, convidados, que participaram dos desfiles representando suas instituições.

As escolas se prepararam para o desfile e fizeram várias homenagens, como a atenção as pessoas especiais, as atividades físicas, a família, empatia e cooperação, trouxeram faixas com frases: “O lúdico desperta na criança o prazer de estar na escola e aprender”, protesto: “Educação não é despesa é investimento”, entre ouras homenagens.

O Desfile encerrou por volta da meia noite e o povo obidense voltou a prestigiar o evento em homenagem a Semana da Pátria, lotou as arquibancadas da Praça da Cultura e não arredou o pé até o final das apresentações, que encerra neste sábado, dia 7 de setembro.

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2872-semana-da-patria-em-obidos-publico-lota-a-praca-da-cultura-para-ver-os-desfiles#sigProId0a75c6a76b View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2872-semana-da-patria-em-obidos-publico-lota-a-praca-da-cultura-para-ver-os-desfiles#sigProId43633eb2c2 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.