Em Óbidos, professores das Escolas Municipais se reuniram para escolher Livros Didáticos

Professores da rede municipal de ensino da zona urbana, rural e profissional da Secretaria Municipal de Educação de Óbidos– SEMED, estão reunidos no auditório da Casa de Cultura, para escolher os livros didáticos para o período de 2020 a 2024, voltados para o aprendizado de alunos do 6ª a 9ª, tanto da zona urbana como da zona rural.



A modalidade de escolha está sendo unificada, ou seja, não houve divisão entre zona rural e urbana para efetuar a escolha das coleções, o que segundo a Secretaria de Educação - vai facilitar a utilização desse material, podendo haver doação ou troca entre as escolas para que nem um aluno fique sem o material didático. A quantidade de livros é baseada no censo do ano anterior.



Outro fator levado em consideração na hora da escolha, é que os livros precisam estar mais próximos possíveis da realidade local e regional e principalmente atender as exigências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular.



Estão sendo analisadas obras de pelo menos de cinco editoras, assim como o Guia PNLD. Após a análise, será encaminhada para o FNDE a escolha das coleções que deverão vir para o município.

Com informações da Ascom/Óbidos. Fotos de Odirlei Santos

