IFPA lança Edital de Processo Seletivo 2020 para 4570 vagas em cursos técnicos

Instituto oferta vagas em cursos técnicos de nível médio na forma de oferta integrada e subsequente em 17 campi do Estado.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) acaba de lançar o Edital do Processo Seletivo Unificado 2020, para ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 17 campi. Ao todo, são 4.570 vagas na forma de oferta integrada e subsequente, todas em modalidade de ensino presencial, para ingresso no 1º e 2º semestres do ano letivo de 2020, conforme o calendário acadêmico dos campi participantes.

Estão participando do Processo Seletivo Unificado (PSU) os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Itaituba, Conceição do Araguaia, Industrial de Marabá, Rural de Marabá, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí. A seleção será feita por meio de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a serem realizadas no dia 1° de dezembro, nos municípios correspondentes aos campi e em municípios polos.

O Processo Seletivo está ofertando vagas para um total de 32 cursos em diversas áreas do conhecimento. Das 4.570 vagas, 2.505 são para a forma de oferta integrada, que tem duração prevista de três anos e é destinada a alunos que concluíram o Ensino Fundamental e 2.065 vagas para a forma subsequente, cuja duração prevista é de dois anos e é voltada para estudantes que já terminaram o Ensino Médio.

Do total de vagas por curso, turno e forma de oferta, são reservadas, no mínimo, 50% para candidatos egressos de escola pública, constituindo o sistema de cotas previsto pela Lei nº 12.711/2012 (alterada pela Lei nº 13.409/2016). Além disso, 160 vagas são reservadas para ações afirmativas específicas dos campi.

As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 16 de setembro e encerram em 10 de outubro. O candidato deverá realizar sua inscrição, exclusivamente, via internet, através do site www.prosel.ifpa.edu.br. Durante o período de inscrição, os campi participantes vão disponibilizar um computador com acesso à internet e impressora aos candidatos que não possuem equipamentos de informática ou acesso a internet. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00.

Isenção de taxa de inscrição

Será concedida isenção de pagamento da taxa de inscrição a candidatos oriundos de famílias de baixa renda, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico). Para isso, o candidato deverá manifestar seu interesse preenchendo o requerimento de isenção, que consta em anexo no Edital, e protocolar sua solicitação junto à Coordenação da COMPESE, no campus do IFPA para o qual deseja se inscrever.

O período para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega de documentos comprobatórios é de 9 a 13 de setembro. O candidato que solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo só deverá efetivar sua inscrição após o resultado das solicitações de isenção, que será divulgado no site do processo seletivo e nos quadros de aviso no interior dos campi do IFPA.

Fonte: Ascom/Ifpa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.