Duas escolas de Óbidos e uma de Santarém vencem o XIII Festival de Bandas e Fanfarras

As Escolas Municipais Guilherme Lopes de Barros e São Francisco, do município de Óbidos, foram as campeãs nas categorias Banda de Percussão e Fanfarra Simples, respectivamente, no XIII Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém. A Escola Ubaldo Campos Corrêa, de Santarém, ficou com o título na categoria Banda de Música. O resultado foi divulgado no início da tarde deste domingo (15).

A apuração, no Theatro Victória, foi acompanhada pelos representantes das 27 instituições que participaram da maior competição desse gênero no estado do Pará. Em duas noites de apresentações, no estádio Colosso do Tapajós, os grupos mostraram.o resultado do longo tempo de preparação para a disputa, que reuniu competidores da cidade e interior de Santarém, além de escolas de Óbidos, Itaituba e Alenquer.

Banda de Percussão- A apuração começou pelos votos dos jurados nas apresentações de sexta-feira (13), na categoria Banda de Percussão, sendo vencedoras as escola Guilherme Lopes de Barros (313 pts), de Óbidos; Maria Amália Queiroz de Souza (310,6 pts) e Princesa Izabel (298,4 pontos), ambas de Santarém.

Nessa disputa, a Escola Municipal Haroldo Veloso foi penalizada com perda de um ponto por atraso no início da apresentação. Já a Escola Princesa Izabel também teve um ponto perdido por não haver saído em pianíssimo, como manda o regulamento.

Fanfarra Simples

Oito escolas participaram na modalidade Fanfarra Simples. A pontuação terminou empatada entre as escolas municipais São Francisco (Óbidos) e Lírios dos Vales, que fica na comunidade de Urucari, na região do Lago Grande, interior de Santarém. Ambas somaram 352 pontos. De acordo com o regulamento, o primeiro critério de desempate é no item musicalidade, no qual a escola obidense teve melhor pontuação e ficou com o título.

A Escola Municipal Vila Nova, também da região do Lago Grande, ficou na terceira colocação, com 351,4 pontos.

Banda de Música

Nove instituições participaram da disputa na categoria Banda de Música. O alto nível das apresentações, assim como nas outras modalidades, tornaram difícil a missão dos jurados em apontar um vencedor.

A Escola Municipal Ubaldo Campos Corrêa sagrou-se campeã com 383,7 pontos, seguida da Escola Estadual Frei Ambrósio (382 pts) e da Escola Municipal Maria de Lourdes Almeida (381,4 pts). Todas são da área urbana de Santarém.

Premiação

Além de troféu, as três primeiras colocadas em cada categoria receberão premiação em instrumentos musicais, como incentivo aos grupos. A entrega será na noite deste domingo, durante a apresentação das campeãs, a partir das 19h, no estádio Colosso do Tapajós.

FONTE: Agência Santarém – Fotos de Mauro Anyan

