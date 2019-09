Operação combate incêndio em área de mata próxima a Alter do Chão

O Corpo de Bombeiros, em parceria com o Comando Militar do Norte, do Exército Brasileiro, controlou o incêndio que atingiu uma área de mata conhecida como Capadócia, que fica entre a localidade de Ponta de Pedras e a vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Estado. As chamas começaram no sábado (14) e avançaram para a rodovia Everaldo Martins.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a área. Militares que estavam de folga foram acionados para ajudar no trabalho. A ação ao longo do ramal teve como objetivo evitar que o fogo se propague para a comunidade de Ponta de Pedras. O problema maior é o clima seco, já que não chove na região há bastante tempo.

O trabalho é monitorado também por equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O governador Helder Barbalho solicitou à Polícia Civil que abra inquérito para investigar as causas do incêndio.

FONTE: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.