Escola Maurício Hamoy realiza campanha para montar sua biblioteca e laboratório

Recebemos uma mensagem do professor Carlos Vieira, vice-diretor da Escola Professor Maurício Hamoy, em Óbidos, o qual pede ajuda para divulgação sobre a iniciativa da comunidade escolar para organizar a biblioteca e laboratório multidisciplinar da instituição, como forma de oportunizar os alunos ao melhor aprendizado e conseguirem autorização do Conselho Estadual.

Segundo o Prof. Carlos Vieira, o laboratório já está completo, inclusive com três microscópios eletrônicos, só não têm técnico, que será resolvido com uma parceria com a IFPA. Quanto a biblioteca, a escola já possui alguns exemplares recebido do MEC, da 7ª Unidade Regional de Ensino e estão recebendo doações de particulares.

Quem tiver livros disponíveis, como: literatura, contos, poemas, poesias, dicionários, etc, que possam doar é só entrar em contato com a escola para que possam fazer a arrecadação. A escola também está precisando de prateleiras, pode ser de ferro ou de madeira. “Essas são umas das exigências para a autorização da escola e já estamos aguardando a vinda dos Técnicos do Conselho Estadual”, informou Prof. Carlos.

O Professor Carlos Vieira também informou que as inovações começaram com a nova administração, tendo como diretor o Professor Daniel Bentes. Foi verificado que a escola era um ambiente triste, que não motivava os alunos. Iniciou-se uma aproximação com a comunidade, ajudas foram dadas por pessoas sensíveis a educação. Foram realizadas rifas, torneios e festa junina, no intuito de levantar recursos. Em seguida, foram ouvidos os alunos, pais e comunidade e através das sugestões, teve início um trabalho que contou com a participação de artistas anônimos do bairro, principalmente, ex-alunos e recebeu uma nova pintura, como podem ver nas imagens seguintes.

“Hoje, a escola está aberta a comunidade, principalmente nos finais de semana. Já iniciaram um movimento objetivando a implantação de um laboratório multidisciplinar, já que ganhamos, há dois anos, um laboratório completo que até então, está encaixotado, além de uma biblioteca. Já recebemos muitos livros do MEC, e mesmo de doação de terceiros, nos falta agora a prateleira. Esperamos até o mês que vem iniciar esta nova fase, mesmo por que, a escola já está em processo de autorização, e esses são alguns dos critérios exigidos pelo Conselho Estadual de Educação. Você pode observar que os alunos nas horas de folga ou estão na quadra ou tocando violão”, comentou o Prof. Carlos.

A escola estadual Maurício Hamoy está localizada na Travessa Saladino de Brito, S/N - São Francisco - Óbidos - Pará - CEP: 68250000 – 093- 991493905, atualmente funciona com mais de 800 alunos.

