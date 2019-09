Reunião discute as Ações de Atenção Integral a Saúde dos Adolescentes, em Óbidos

Foi realizada nesta terça-feira, dia 17, em Óbidos, uma reunião, onde foi discutido as Ações de Atenção Integral a Saúde dos Adolescentes e Jovens no município de Óbidos.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde teve como palestrante a enfermeira Vera Canto, quando discutiu o projeto que tem como objetivo fomentar no município de Óbidos as ações voltadas a saúde do adolescente e jovens.

Vera Canto, que é coordenadora da saúde dos adolescentes e jovens para a Secretaria de Saúde do estado do Pará, falou sobre o projeto e informou que os indicadores preocupam quanto a questão da gravidez na adolescência, a questão da violência nas escolas e a questão do crescimento do HIV nos jovens principalmente. “Então são indicadores que levam tanto o estado, como o Ministério da Saúde a somar esforços com os municípios para que a gente possa junto fortalecer e comentar as ações de prevenção”, comentou Vera.

Quanto ao público alvo, Vera comentou: “O público-alvo, como nós estamos trabalhando dentro de um programa saúde na escola, sem dúvida são os profissionais da Saúde nas três esferas: primária, secundária, terciária ou média e alta complexidade da atenção básica, com as escolas, porque o programa saúde na escola está dentro das escolas e o adolescente e o jovem é uma população que tá na escola. Então nós precisamos trabalhar a questão da intersectorialidade entre escola, educação e assistência para que a gente possa promover a prevenção e a promoção da saúde para esses jovens”, finalizou vera.

