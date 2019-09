Ação de preservação de nascentes de igarapés é realizada em Óbidos

Na manhã desta quarta-feira (18), técnicos da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, em parceria com técnicos do Instituto Federal do Pará – IFPA e membros da paróquia São Francisco e Santa Clara, iniciaram um trabalho de pesquisa na região das nascentes dos igarapés do Frio, Rolo, Piscina e Engenho, localizados no bairro de São Francisco, com objetivo de colher dados e informações para a elaboração de um diagnóstico que aponte os impactos ambientais, sociais e econômicos no entorno desta área.

Será aplicado também, um questionário junto aos moradores que residem nas proximidades das nascentes, para que se identifique quem são? Como vivem? Qual à situação econômica? Entre outras informações.

Todos esses dados estarão em um relatório técnico, o qual dará base para a elaboração de um projeto de preservação ambiental das nascentes que ainda existem nesta localidade, com espeço para estudo (pesquisa), lazer e visitação.

Este trabalho é fruto da parceria entre Prefeitura Municipal de Óbidos, Paróquia São Francisco e Santa Clara e Associações do Bairro, inspirados pela Campanha da Fraternidade deste ano que teve como tema: “Fraternidades e Políticas Públicas”.

FONTE: Assessoria de Comunicação/Óbidos

VEJA AS FOTOS....



