Curso de Educação Fiscal está sendo ministrado em Óbidos

Está acontecendo no auditório da Casa da Cultura um curso de capacitação para disseminadores do projeto de Educação Fiscal, que tem como objetivo preparar os servidores do município para que eles possam disseminar à população em geral a ideia de educação fiscal em Óbidos.

Mauro Airton Pontes, fiscal da receita do estado, servidor da Secretaria da Fazenda, informou que o público alvo desse projeto é a população em geral, no sentido de mostrar o dever e a participação do cidadão dentro da gestão pública, abordando temas como: a mudança de comportamento do cidadão, o acompanhamento da gestão pública e onde estão sendo aplicados os recursos públicos.

Educação Fiscal

A Educação Fiscal é um conjunto de ações educativas que visa mobilizar o cidadão para a compreensão da função socioeconômica dos tributos e sua conversão em benefícios para a sociedade, bem como entender o papel das esferas de poder e sua capacidade de financiar as atividades essenciais, o funcionamento da administração pública e o papel cooperativo do cidadão.

O Curso terá a duração de dois dias, 17 e 18 (terça e quarta-feira) e no final haverá certificação dos participantes.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2901-curso-de-educacao-fiscal-esta-sendo-ministrado-em-obidos#sigProIdbb20a10f84 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.