ÇAIRÉ 2019: Procissão e levantamento dos mastros marcam a abertura do Çairé

Por volta das 5h desta quarta-feira, dia 19, iniciou na vila de Alter do Chão, município de Santarém, a procissão da Festa do Çairé que reuniu os seus personagens. Em seguida a comunidade levou os dois mastros até a Praça do evento, onde foram enfeitados com frutas e folhas e levantados. A procissão dos mastros é um marco da abertura oficial da festa, com o rito religioso.

No Barracão do Çairé, onde acontecem os rituais religiosos todos os dias durante o evento até o encerramento da festa, são entoados as ladainhas, se deu a abertura oficial do Çairé.

VEJA AS FOTOS.....





Estamos postando as fotos do evento que foram gentilmente cedidas por Demerson Mendes para esta matéria.

VEJA O VÍDEO.....

Este Vídeo, produzido por Emanuel Júlio do Canal Turismo Aqui, mostra todo o ritual de abertura do Çairé 2019.

A Festa do Çairé

A Festa do Çairé ou Sairé é uma manifestação religiosa e cultural de Santarém, o evento acontece na Vila Balneária de Alter do Chão no mês de setembro. Desde o século XVII, em várias partes da Amazônia, o Çairé era realizado quando os jesuítas traziam música e dança à cultura indígena durante as missões. Atualmente, o evento é tradição em Alter do Chão.

Festival dos Botos

O festival dos botos alegra a Festa do Çairé. Conta a lenda que o boto saia do rio durante as noites de lua cheia e de festas e se transformava em um homem bem elegante de chapéu e roupas brancas. Tão atraente, seduzia as caboclas para o fundo do rio e estas voltavam grávidas. No festival ocorre a disputa dos botos Tucuxi e Cor de Rosa que encenam a lenda. Os jurados atribuem notas para cada item da apresentação. (Hotel Açay)

