Ministro da Saúde recebe projeto de ampliação do Hospital Regional em Santarém

Um projeto que propõe a ampliação da capacidade de atendimento e das instalações físicas do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, município do oeste do Pará, foi entregue ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em audiência realizada nesta semana, em Brasília (DF). O objetivo é conseguir R$ 54 milhões para investir em vários setores, como a duplicação do número de leitos, dos atuais 153 para 306. O ministro disse que uma equipe técnica avaliará o projeto e deverá visitar a unidade.

"Nossa capacidade operacional já atingiu o limite frente às demandas que são crescentes, por termos nos tornado referência. Essa parceria entre o Estado, através da Sespa, e o Ministério da Saúde é importante para que consigamos viabilizar esse projeto, e ter passar dos atuais 153 leitos para 306 leitos. Com certeza será um avanço significativo, que mudará por completo a assistência em saúde na nossa região e em todo o Pará, pois dividiremos com Belém a responsabilidade de absorção de serviços de altíssima complexidade", afirmou o diretor Hebert Moreschi.

No projeto está prevista ampliação de ambulatório, serviço de quimioterapia, centro cirúrgico, triagem, hemodiálise (com a ampliação passará a ser a maior da região Norte) e as construções de um heliponto e um centro de estudos com auditório.

"Devido ao aumento que tivemos no número de especialidades, se faz necessária uma ampliação, pois os atendimentos também aumentaram. Somos um hospital que atende municípios de outras regiões, e está se tornando pequeno para a demanda. Essa audiência com o ministro da Saúde nos deu a esperança de que vamos conquistar esse objetivo, em parceria com o governo municipal, governo estadual, bancada dos deputados federais, em prol de ampliar e agilizar os atendimentos na área da saúde", reforçou o diretor Clínico do HRBA, Alberto Tolentino.

A audiência com o ministro foi viabilizada pelo deputado federal Júnior Ferrari, e contou com a articulação de Alberto Tolentino e o apoio do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, além da participação do diretor Operacional, Rogério Kuntz.

Referência - O Hospital Regional do Baixo Amazonas é especializado em casos de média e alta complexidade, reconhecido como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil, sendo referência para uma população de 1,1 milhão de pessoas residentes em 21 municípios do oeste do Pará. A instituição é certificada pela Organização Nacional de Acreditação com o nível máximo de qualidade, a ONA 3 - Acreditado com Excelência.

Desde 2008, o HRBA realizou 7.396.109 atendimentos, entre internações, cirurgias, consultas, exames e urgência e emergência. Em 2019, até o mês de agosto, foram registrados 558.953 atendimentos. Atualmente, oferta 35 especialidades e 28 Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico.

FONTE: Agência Pará

