Moradores do Cruzeirão reivindicam a recuperação de pontes e vicinal da comunidade

Moradores da comunidade do Cruzeirão pediram apoio aos vereadores para realizarem a recuperação de pontes e vicinal que dá acesso a comunidade. A sessão desta segunda-feira, dia 23, teve que ser transformada em Sessão Especial conforme regimento interno da casa legislativa para então os vereadores ouvirem o apelo dos comunitários.



Sr. Raimundo Sousa, 49 anos de idade, se emocionou ao relatar as dificuldades vividas por ele e demais comunitários, em seu depoimento ele elencou o completo abandono que algumas comunidade anexas ao projeto de assentamento Cruzeirão passam, o morador falou que falta de agente de saúde até remédios no posto que atende as comunidades, segundo ele, o transporte de alunos também é afetado pela situação em que se encontram as pontes, que na grande maioria tem a sustentação deficiente pelo excesso de tempo em que se encontra ali sem receber manutenção.



O agricultor falou ainda da dificuldade de escoar os produtos produzidos ali, e segundo ele, o trajeto que antes levava uma hora e meia agora dura no mínimo 3 horas de viagem.



Uma empresa tem realizado um serviço de recuperação da vicinal, no entanto os moradores alegaram ser de péssima qualidade, os vereadores se prontificaram de imediato em atender o pedido dos comunitários e ir juntos buscar uma solução para a problemática.

FONTE: Câmara Municipal de Óbidos

