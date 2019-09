ÇAIRÉ 2019: Cor de Rosa é bicampeão do Festival dos Botos

Com a temática ambiental ‘Alter do Chão, berço da vida’, o boto Cor de Rosa sagrou-se bicampeão do Festival dos Botos no Çairé 2019. A vitória deixa a agremiação pelo menos um ano com títulos a mais que o seu adversário, o boto Tucuxi. Agora, o Cor de Rosa tem 11 títulos. A disputa foi acirrada. O bicampeão obteve 464 pontos contra 463 do boto Cinza. Dezesseis itens foram julgados por quatro jurados: Patrícia de Jorge, Marcelo Sampaio, Wilson Madeira Filho e Manoel Carlos de Jesus Maria. A apuração das notas dos quatro jurados aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 23, no Lago dos Botos em Alter do Chão.

“Estamos muito felizes. Foram meses de trabalho e preparação. Deixamos a nossa mensagem de preservação ao meio ambiente, nossa mensagem de preservação à Alter do Chão. Somos o berço da vida, somos a floresta e a riqueza que o planeta precisa. Agora, é comemorar o bicampeonato”, festejou Miguel Von, presidente da Agremiação Rosa.

O boto Rosa foi o primeiro a se apresentar e apostou em um show técnico e voltado para um assunto atual: preservação ambiental e água. Cerca de 800 componentes deram vida ao trabalho artístico coordenado por Junior Sousa.

Com 463 pontos, o Tucuxi defendeu o tema ‘Resistência Borari’. “Fizemos um trabalho bonito para tentar o título, mas sabemos que sempre tem que ter um vencedor, e dessa vez não fomos nós. Agora é trabalhar e pensar 2020. Todos estão de parabéns”, disse Rilke César, representante do boto Tucuxi.

O secretário municipal de Cultura destacou a segurança do Çairé 2019 e a vitória do Cor de Rosa. “Com a vitória do Cor de Rosa a gente encerra mais um Çairé. Foi um evento de paz e cheio de cultura e diversão. Um espetáculo para os turistas, visitantes e os demais que vieram prestigiar. Foi um evento de governo que envolveu todas as secretarias municipais. Estamos felizes por mais um Çairé de sucesso”, destacou Luis Pixica, secretário Municipal de Cultura.

Para o prefeito Nélio Aguiar, o Çairé foi positivo e mais uma vez mostrou Santarém e Alter do Chão para o mundo.

“É um evento grandioso, que já não é mais de Santarém, é do mundo. Alter do Chão está de parabéns, a comunidade, os botos e toda organização. Foi mais um Çairé de paz e seguro. Agradecemos aos nossos apoiadores que puderam fazer com que pudéssemos proporcionar uma festa bonita, cheia de magia e encanto”, disse o gestor santareno.

