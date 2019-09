VIII Fecima em Óbidos começa dia 30 de outubro

No período de 30 de outubro a 1º de novembro de 2019, a cidade de Óbidos vai sediar a oitava edição do Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida (Fecima), com a temática: Travessias Culturais no Sopé do Travesso rio Amazonas.

O VIII Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida de Óbidos tem a proposta de debater a produção cultural, memorial e identitária no Baixo Amazonas, e sua relação com o que é produzido no país e no mundo. Os debates serão focados no resgate memorial das manifestações folclóricas e populares, na importância da região para a compreensão da história da Amazônia no cenário nacional e global, e nas atividades artístico-culturais das cidades do Oeste paraense.

Serão realizadas rodas de conversa, mesas-redondas, contação de histórias infantis, expedições ambientais e culturais à Serra da Escama e ao Estreito de Óbidos, caminhadas históricas e um passeio pelo Museu Contextual local, expressões poéticas e musicais, apresentações folclóricas e minicursos sobre vários assuntos.

Prazos

O período de submissão de resumos para apresentação oral e propostas de oficina, minicurso, ou outra atividade científica, extensionista ou artístico-cultural vai até 29 de setembro.

As inscrições para participantes e ouvintes seguem até 30 de outubro.

A escolha de Óbidos

Óbidos é uma das cidades mais importantes no cenário artístico, poético, cultural e literário da região amazônica. Ela é reconhecida como a mais portuguesa das cidades paraenses. Fundada no ano de 1697 a partir da construção do Forte de Santo Antônio dos Pauxis, Óbidos herdou diversos aspectos da cultura portuguesa, conforme pode ser notado logo num primeiro olhar sobre a cidade.

Espelhada na cidade portuguesa com o mesmo nome, sua organização arquitetônica obedeceu à geografia da região.

Mais informações no sítio do festival: www.fecima.comunidades.net.

Contatos: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

