Festival da Música Obidense (FEMOB) inicia nesta quinta-feira(24)

O XV edição do Festival de Música Obidense (FEMOB) inicia nesta quinta-feira, dia 24, na Praça da Cultura, em Óbidos, com a primeira eliminatória, quando se apresentarão 12 músicas das 24 músicas selecionadas para o FEMOB.

Na sexta-feira, dia 25, acontecerá a segunda eliminatória, com mais 12 músicas, sendo que as músicas selecionadas nas duas eliminatórias, farão a grande final no sábado, dia 26.

Conforme relação das 24 músicas que participarão do Festival, divulgadas pela Secretaria de Cultura de Óbidos, existem compositores de Óbidos, em sua maioria, Oriximiná, Santarém, Terra Santa, Belém, Macapá, Juruti e Goianaia.

Conforme o Edital, a premiação será a seguinte: Dentre as 12 (doze) músicas selecionadas para a final, a premiação será: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar: R$ 2.000,00 + TROFEU; Melhor intérprete: R$ 1.000,00 + TROFÉU; Melhor Letra: R$ 1.000,00 + TROFÉU.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.