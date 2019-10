Estudantes obidenses participam de oficina de teatro

O Circuito Cultural Trombetas, com o patrocínio do Ministério da Cidadania e apoio da prefeitura Municipal de Óbidos, está realizando no auditório da Casa de Cultura, o Sarau Cultural Infantil, com oficinas de teatro para os alunos da Escola Municipal José Veríssimo.

Esteverson Robert, da CIA de Teatro S.E Produções e Eventos da cidade de Oriximiná, está ministrando as oficinas. No final da oficina, os alunos vão apresentar uma peça teatral.



Ontem, o Sarau foi para as escolas Inglês de Sauza e Dom Floriano.



O evento faz parte da programação de aniversário da cidade de Óbidos.

Com Informações Ascom/Óbidos - Fotos Odirlei Santos (1) e Vander N Andrade (2)

