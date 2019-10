Pesquisadores lançam o livro "AMAZÔNIAS BRASILEIRAS” no NUMA/UFPA

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 03, no auditório do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA - NUMA, o lançamento do livro "AMAZÔNIAS BRASILEIRAS situações locais e evoluções", cujos organizadores são os Professores Otávio do Canto e François – Michel Le Tourneau.

Conversamos com o Prof. Dr. Otávio do Canto, o qual informou que a obra tem dois aspectos fundamentais: o primeiro é relativo a um trabalho interdisciplinar, uma vez que é produto de 45 pesquisadores com múltiplas formações. “Então esse é objetivo da construção de uma linguagem interdisciplinar que é bem característico do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA”, comentou o Prof. Otávio.

O segundo aspecto, conforme o Prof. Otávio, é a oportunidade que esse trabalho produziu no sentido de articulação entre múltiplos pesquisadores e a realidade amazônica, uma vez que o livro se reporta a 13 experiência de pesquisa no território amazônico, que tem uma extensão de mais de 5milhões de km², ou seja 5% do território nacional.

Portanto, o livro “Amazônias Brasileiras” tem dois aspectos: o primeiro trata da dimensão do diálogo interdisciplinar e o segundo trata da diversidade da Amazônia.

“Nós estamos empenhados a construir uma epistemologia que nos coloque de fato que a Amazônia não se trata de uma unidade, mas sim de uma diversidade. Então nesta perspectiva nós estamos estimulados a trabalhar na direção das “Amazônias Brasileiras”, no plural e não no singular. Isso é uma questão fundamental, porque reconhecer essa diversidade é fundamental para implementar políticas públicas mais acertadas e não políticas públicas criadas de cima para baixo olhando a Amazônia como homogênea, pois a Amazônia na verdade é uma heterogeneidade, daí “Amazônias Brasileiras”, explicou o Prof. Otávio do Canto.

A obra é dividida em dois volumes sendo o Volume 1 com 13 artigos e o Volume 2 com 8 artigos. Rodolpho Zahluth Bastos, professor do PPGEDAM, foi o responsável pelo prefácio e explica que o primeiro volume tem com fio condutor: "a diversidade das formas de uso e apropriação do espaço e dos recursos naturais. Já o segundo "apresenta análises relacionadas às dinâmicas territoriais nas amazônias".

O evento contou com a presença de Stéphanie Nasuti do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UNB), Celine Raimbert do Centro de Pesquisa e Documentação das Américas (CREDA, França), Ricardo Flores (NAEA), Otávio do Canto que foi um dos organizadores da obra e demais autores.

Os dois volumes do livro está disponível para compra na editora do NUMA (UFPA).

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto

VEJA AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2941-pesquisadores-lancam-o-livro-amazonias-brasileiras-no-numa-ufpa#sigProIdb8f6dfb10e View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.