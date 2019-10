Programadas Audiências Públicas para debater o Linhão Oriximiná-Juruti-Parintins

Em atenção ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento Linha de Transmissão 230 kV Oriximiná-Juruti-Parintins , serão realizadas audiência públicas nos municípios por onde o linhão irá passar, incluindo Óbidos.

As Novas subestações estão previstas para ampliação da SE Oriximiná 500 kV/230 kV; Subestação Rebaixadora Juruti 230 kV/138 kV; Subestação Rebaixadora Parintins 230 kV/138 kV). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o período de execução está previsto de março deste ano até 2024, angariando cerca de R$ 1 bilhão em investimentos.. O loteamento perpassa os municípios de Parintins, no Amazonas, e Juruti, Óbidos e Oriximiná, estes no Pará.

As Audiências Públicas para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) referente ao empreendimento em questão se realizará nos seguintes endereços e datas:

PARINTINS-AM

Dia:04/11/2019 às 19h

Local: Centro Educacional de Tempo Integral Glaucio

Gonçalves (Auditório)

Endereço: Rua Fausto Bulcão, 1286, São Vicente de Paula

JURUTI-PA

Dia: 05/11/2019 às 19h

Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Endereço: Rua Marechal Rondon, Centro.

BIDOS-PA

Dia:06/11/2019 às 19h

Local: Cliper de Sant'Ana

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, Centro

ORIXIMINÁ-PA

Dia:07/11/2019 às 19h

Local: Escola Estadual de Educação

Profissional e Tecnológica do Estado do Pará (Auditório)

Endereço: Travessa Carlos Maria Teixeira, 3225, Área Pastoral.

