Cosanpa troca transformador para que o fornecimento de água volte ao normal

Em Óbidos, moradores dos bairros Centro, Lourdes, Fátima e parte de Santa Terezinha, estavam sem abastecimento de água desde sexta-feira (04), quando o transformador parou de funcionar.

A COSANPA Óbidos divulgou nota, no dia 5, através de sua rede social, a qual formou que “....devido aos danos ocasionados no transformador de 112KWA da rede elétrica da Estação do Engenho, o fornecimento de água foi reduzido. Fizemos contato com a diretoria regional e estadual, e os mesmos já estão tomando as devidas providências, pois é necessário ser enviado um novo transformador, esse tipo de equipamento não tem no município de Óbidos”, dizia a nota.

Moradores da cidade, revoltados com a falta de água, logo começaram a se manifestar através de rede sociais, com muitas postagens a respeito do fato.

No sábado, dia 5, a Prefeitura de Óbidos, através do prefeito Chico Alfaia, se manifestou junto ao presidente da Cosanpa - De Angelis, pedindo a troca do equipamento, para que o fornecimento de água na cidade voltasse ao normal.

Nesta terça-feira, dia 08, finalmente a equipe da Seurbi realizou a troca do transformador, e segundo informações ainda hoje o abastecimento de água será restabelecido para esses bairros.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



