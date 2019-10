SEMMA realiza palestras educativas nas Escolas sobre preservação do meio ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos – SEMMA está realizando uma campanha educativa nas escolas de Óbidos sobre a preservação do meio ambiente, através de palestras, que iniciou nesta quarta-feira, dia 09, na Escola Raimundo Cardoso, Bairro do Bella Vista, com o objetivo de conscientizar os discentes dessas escolas.

Segundo a Bióloga da SEMMA, Deise Bethânia, a palestra consiste em levar informações aos alunos sobre a preservação do meio ambiente no sentido de evitar as queimadas, pois segundo Deise, ainda existe pessoas que queimam lixo no bairro. Outros assuntos tratados foi sobre o assoreamento do Igarapé da Veia, captura de quelônios (tracajás), como também sobre o período do Defeso.

“Nós visualizamos o Município e mostramos quais os problemas que temos de cunho ambiental e levamos essas informações ao alunado, educando as crianças e plantando a semente para que elas levem informações boas pra suas casas e pra suas comunidades”, comentou Deise.

Além da palestra, Deise informou que também são feitas apresentações de fantoches e oficina de aproveitamento de papel. A ideia da educação ambiental é ser ampliada para além dos muros da escola, segundo Deise, levando informações de preservação durante o período do defeso, para as comunidades.

“Nosso objetivo é sensibilizar a comunidade colocando pra eles que todos nós somos responsáveis, não é somente o órgão ambiental e o poder público que devem cuidar do meio ambiente, mas que individualmente cada um tem sua parcela de responsabilidade e também tem que dar sua contribuição”, finalizou Deise Bethânia.

