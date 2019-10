O obidense Paulo Onofre recebe em Belém a “Comenda Círio de Nazaré”

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 9, na Câmara Municipal de Belém do Pará, uma sessão especial, onde várias pessoas foram homenageadas com a “Comenda Círio de Nazaré”, entre elas o obidense Paulo Onofre, que também foi homenageado pela Casa Legislativa.

A indicação da Comenda para Paulo Onofre foi do vereador Nhemias, a quem Paulo agradeceu via redes sociais: “Quero agradecer ao vereador Nhemias, por conceder-me está honraria. Ao meu amigo/irmão Carlos Alberto, agradeço a gentileza, como eu e minha família, fomos recebidos pelos membros do gabinete do nobre edil Nhemias. Quero desejar a todos parlamentares e servidores desta Casa Legislativa, um Círio, cheio de bênçãos de nossa Padroeira Nossa Senhora de Nazaré”.

