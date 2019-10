Internet banda larga via satélite é instalada em escolas de Óbidos

Com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade da educação nas escolas da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Educação - Semed, aderiu em novembro de 2017 ao programa de inovação “Educação Conectada”. O programa é do Ministério da Educação e tem como objetivos, apoiar a universalização do acesso à Internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.

No município de Óbidos, já são 11 escolas contempladas com o programa, sendo no meio urbano: Frei Edmundo Bomckosch e Felipe Patroni e, no meio rural: Fernando Guilhon – Curumu, Wulfilda Rêgo – Arapucu, Mestre Pacífico – Igarapé-Açu, São Benedito – Silêncio, Nilson Gomes – Flexal, Francisco Pinto – Flexal, São Sebastião – Castanhanduba, Manoel da Mota Siqueira – Liberdade e Tenente Pedro Muniz – Cipoal. Para que os alunos, tenham acesso à internet, é necessário que esteja dentro do Planejamento Pedagógico através de Projetos da instituição e, seja trabalhado sob a luz da BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

O programa tem uma visão estratégica, pois é articulado com outros Programas e ações do Ministério da Educação, como o Plano de Ações Articuladas – PAR, o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE INTERATIVO, o Guia de Tecnologias e ainda, com elos de sustentação na base legal da Educação, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular e no Sistema Nacional para a Transformação Digital – SinDigital.

A internet é via satélite e já está em pleno funcionamento em todos os 11 instituições, conectando professores e alunos ao universo da cultura digital, abrindo janelas com possibilidades de revolucionar a realidade educacional de muitas estudantes.

Informações e fotos Acom/Óbidos

