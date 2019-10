Alunos da Escola São José realizam o simulado preparatório para o Enem

Alunos da Escola do Ensino Médio São José realizaram nos dias 09 e 10 de outubro, o simulado preparatório para o ENEM 2019, com objetivo de familiarizar os alunos aos exames, os quais proporcionam a entrada no ensino superior.

Os alunos do Ensino Médio e do Projeto Mudiar regularmente matriculados na escola participaram do simulado, que envolveu a direção da escola, os professores e alunos, que durante esses dois dias se dedicaram para a realização do simulado.

Por que fazer o Enem 2019?

As notas do Enem 2019 poderão ser usadas para ingresso no ensino superior. Você pode estudar em uma instituição pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com bolsa parcial ou integral em faculdade particular com o Programa Universidade para Todos (ProUni) ou financiar sua faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Além disso, é possível estudar em Portugal com as notas do Enem.

Provas do Enem 2019

As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos. Os participantes deverão chegar até as 13h, horário de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração de 5h30 no primeiro dia e 5h no segundo. A distribuição das provas está mantida.

Dia 3/11: Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões de Ciências Humanas

Dia 10/11: 45 questões de Matemática; 45 questões de Ciências da Natureza

Resultado do Enem 2019

O resultado do Enem 2019 será divulgado em janeiro de 2020 para os estudantes que terminaram o ensino médio. Os participantes que não irão concluir o ensino médio em 2019 terão acesso às notas apenas em março de 2020. Em março também serão divulgados os espelhos da redação do Enem 2019.

