CÍRIO DE NAZARÉ 2019: Romaria Fluvial leva fé e emoção pelas águas

Logo após a celebração da missa no trapiche do distrito de Icoaraci, pouco antes das 9h deste sábado (12), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada ao navio da Marinha "Garnier Santiago" para dar início a terceira romaria da quadra nazarena: o Círio Fluvial, que levou a fé e devoção à Baia do Guajará.

A emoção dos devotos da mãe de Jesus era expressa na decoração das embarcações de portes variados. Nas casas dos ribeirinhos, era possível ver sorrisos, acenos e lágrimas de gratidão. "Eu me emociono quando vejo os nossos ribeirinhos agradecendo a ajuda de Nossa Senhora, eu sinto isso porque eu sei que ela também ajuda a minha família", contou a devota Delma da Costa, durante a romaria.

Este ano, 307 embarcações foram cadastradas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para participarem do Círio Fluvial. A romaria ocorre desde 1986 e de acordo com o Corpo de Bombeiros não foram registrados acidentes entre barcos. "Não tivemos ocorrências de colisões ou princípios de incêndio como em anos anteriores. Então consideramos que a operação de apoio a Marinha foi bem sucedida", avaliou o major do Corpo de Bombeiros, Ricardo Anaissi.

Após cerca de 1h50min, às 10h55 da manhã, a Imagem Peregrina chegou a escadinhas ao lado da Estação das Docas, em Belém, onde foi recebida com honras de Chefe de Estado, chegando ao fim uma das romarias mais regionais do país.

FOTOS...



Motoromaria

Na Escadinha do Cais do Porto, após ser retirada do navio da Marinha Garnier Sampaio, a Imagem Peregrina seguiu a Moto Romaria pela avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, em direção ao Colégio Gentil Bittencourt. Cerca de 50 mil motociclistas, em 20 mil motos, participaram das homenagens.

Na chegada da procissão, em frente ao Colégio Gentil, os fieis receberam a benção com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré após cerca de 50 minutos.

A Moto Romaria é uma das procissões mais novas da programação oficial do Círio de Nazaré e foi criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo. Durante todo o trajeto, que começa na avenida Presidente Vargas, passa pela avenida Nazaré, até a Magalhães Barata, os fogos de artifício são facilmente substituídos pelos motores e escapamentos das motocicletas.

FONTE: Informações e fotos Agência Pará

FOTOS.....



