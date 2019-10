CÍRIO DE NAZARÉ 2019: Emoção e muita fé de milhares de fieis pelas ruas de Belém

Neste domingo, dia 13, aconteceu o Círio de Nazaré 2019, e cerca de dois milhões de fiéis lotaram as ruas de Belém do Pará. A festa do Círio começou com uma missa campal na Igreja da Sé, em seguida a santa foi colocada no andor e a procissão que conduziu a Berlinda da Catedral de Belém à Basílica Santuário começou por volta da 07:30h. A Berlinda chegou a Basílica por volta das 11:30h, onde foi recebida por milhares de devotos que lotaram o Santuário de Nazaré.

No trajeto de 3,6 km, a padroeira dos paraenses recebeu muitas homenagens e provocou emoções na multidão de fiéis que acompanhava a imagem de N.S. de Nazaré. Após a saída do cortejo, começaram as primeiras homenagens no Ver-o-Peso com muitas queimas de fogos. Chuvas de papel picado, cantores e corrais se apresentaram, em vários pontos do trajeto do Círio.

O percurso foi tranquilo, entretanto ao entrar na Avenida Nazaré, a altura da Rua Dr. Moraes, a corda foi cortada, mesmo com todo apelo da coordenação da festividade todos os anos para não cortarem a corda. A disputa por um pedaço da corda foi grande, mais sem maiores problemas. Assim, a berlinda seguiu seu curso chegando a Basílica por volta do meio dia.

Passado a euforia de conseguir um pedaço de corda, a procissão foi tranquila até a Basílica de Nazaré e por onde a Belinda passava com a imagem de N. S. de Nazaré, recebia mais homenagens. O fies se emocionavam ao verem a Virgem de Nazaré passar, soberana entre os milhares de fiéis que se aglomeravam por cada canto do percurso do Círio, agradecendo as graças alcançadas, carregando um objeto ou rezando em silêncio agradecendo as promessas alcançadas, muitas vezes levando ao choro contagiados pela emoção.

Após a grande procissão foi celebrada uma missa na Praça Santuário, onde a Imagem da Virgem ficará exposta no altar da Praça para visitas dos fiéis durante a quadra nazarena. A Festa de Nazaré segue até o dia 28 de outubro.

História

A primeira procissão saiu na tarde do dia 8 de setembro de 1793. O Círio passou a ser realizado pela manhã a partir de 1854, devido às fortes chuvas que ocorriam à tarde.

Desde 1882, o bispo Dom Macedo Costa, de comum acordo com o Presidente da Província, Dr. Justino Ferreira Carneiro, resolveu que o ponto de partida seria a Catedral de Belém, o que acontece até os dias atuais. O segundo domingo de outubro ficou definido como o dia de realização da procissão do Círio em 1901.

A Fotografias de João Canto (1 e 2), Mauro Pantoja (3) e Suelene Correa, mostram todo o percurso do Círio de Nazaré 2019.

