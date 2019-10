Em Óbidos, “Aula de Ritmos Especial” lembra a campanha Outubro Rosa

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 17, na Praça da Cultura, em Óbidos, o “Aulão de Ritmos Especial”, com o professor Patrik Siqueira, lembrando a campanha “Outubro Rosa”, onde houve muita diversão, alegria, música e também orientações de como prever o câncer de mama.

As pessoas que participaram o “Aulão” foram vestidas a caráter, na cor rosa, chamando a atenção para a prevenção do câncer de mama, campanha denominada Outubro Rosa que é realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam.

Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática e a conscientização é a melhor forma de prevenção. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Sencult.

